Depremden sonra yeniden açılan gelinlikçi dükkanı umut oldu
Hatay Antakya'da depremzedeler, yaşanan acı günlerin ardından umutla güzel günlerin gelmesini bekliyor. Yeni evlenen çiftler, herkese umut oluyor. İşte enkaz yığınları arasında kapılarını açan bir gelinlikçi ile farklı etkinliklere ev sahipliği yapmayı bekleyen bir otelin hikayesi... (Haber:Baran Bila Kamera:Cahit Kazan)
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