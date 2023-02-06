Depremin vurduğu 10 ilden biri Osmaniye'den ilk görüntü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu 10 ilden biri Osmaniye... Kentten gelen ilk görüntüler felaketin boyutlarını bir kez daha gözler mnbüne serdi. Havadan çekilen görüntülerde, depreme dayanabilen çok katlı binaların ortasında bir binanın yerle bir olduğu görülüyor.

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