Sivas'ta devasa kaya köy halkını tedirgin ediyor

Sivas'ta köye hakim bir tepede bulunan devasa kaya, bölge halkını tedirgin ediyor. Zaman zaman kayadan kopan parçalar, evlerin yakınına düşüyor. Vatandaşlar, olası bir faciaya karşı bir an önce önlem alınmasını istiyor.

NTV 11.06.2020 - 13:46 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 14:01

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