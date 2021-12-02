Direksiyon başında video izledi

Antalya’dan Igdır’a giden bir yolcu otobüsünün şoförü, direksiyon başında sigara içerek TikTok videoları izledi. Yolculuk boyunca defalarca kaza tehlikesi atlatan yolcular, şoförü uyardıklarında araçtan indirilmekle tehdit edildiler. İşte yolculardan birinin cep telefonuyla kaydederek NTV WhatsApp hattına gönderdiği o tehlikeli yolculuk...
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