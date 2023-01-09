Diyarbakır'ın tarihe tanıklık eden kestane ağacı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir kestane ağacı 400 yıldır meyve veriyor. Geçen yıl anıt ağaç olarak tescillenen kestane ağacı, savaş zamanlarında, kıtlık dönemlerinde meyveleriyle bölge halkına destek oldu. İşte tam 410 yaşında olan kestane ağacının öyküsü...(Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)

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