Dolandırıcıların yeni yönetimi: Banka hesaplarını kiralıyorlar
Dolandırıcılar son dönemde hedeflerindeki kişileri tuzağa düşürürken kiraladıkları banka hesaplarını kullanmaya başladı. Ceza davaları açıldıkça bu hesapları kiraya verenler de sosyal medyada "banka hesap kiralama mağdurları" adıyla bir grup oluşturdu. Hukukçular uyarıyor; mağdur olunan noktada aynı zamanda suç ortağı konumuna düşülüyor.
Haber: İlkay Dikici, Kamera Burak Sevinç
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