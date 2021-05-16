Dolandırıcılıktan aranıyordu, ehliyetsiz ve 304 promil alkollü yakalandı

Denizli’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü yarım saatin sonunda yakalandı. 304 promil alkollü çıkan Cihat Ö.’nün dolandırıcılıktan arandığı ve daha önce ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Cihat Ö. ile arabadaki arkadaşına alkollü araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 20 bin 350 TL ceza kesildi. İki arkadaş, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

ntv.com.tr 16.05.2021 - 11:15 | Son Güncelleme : 16.05.2021 - 11:33

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