Dolu tramvaya binmeye çalışan yolcular arasında kavga çıktı
İstanbul Fatih Laleli Tramvay Durağında akşam kısıtlama öncesi dolu tramvaya binmeye çalışan yolcular arasında kavga çıktı. Maske takmadıkları görülen yolcuların duraktaki kavgasını güvenlik görevllileri güçlükle engelledi.
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NTV 16.04.2021 - 12:16| Son Güncelleme : 16.04.2021 - 12:41
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