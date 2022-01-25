Drone görüntüleriyle terk edilmiş araçlarla dolu yolların hali
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce sürücü yollarda mahsur kaldı. Sürücülerin çoğu araçlarını yollarda bırakıp evlerine yürüyerek ulaşmaya çalıştı. TEM Otoyolu, D-100 Karayolu, Basınekspres yolu terk edilmiş yüzlerce araçla dolu... İşte havadan çekilmiş görüntülerle otoparka dönmüş yolların hali...
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