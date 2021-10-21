Dükkanın önünde otururken üzerine hırsız düştü

İstanbul Beyoğlu’nda dükkanın önünde oturan adamın üzerine hırsız düştü. İddiaya göre, hırsız üst kattaki daireye girip cep telefonlarını çalmıştı. Ve kaçmak için pencereye çıktığında bastığı yer kırıldı. Gürültüyü duyarak oturduğu tabureden kalkan adam son anda kurtuldu. Vücudunda kırıklar oluşan hırsız hastaneye kaldırıldı.
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