Ehliyetine el konulan alkollü sürücü şöhret peşinde! "İyi çek meşhur olalım"
Aksaray'da gece yarısı meydana gelen olayda alkollü sürücünün ehliyetine el konulduğu sırada kameramandan isteği herkesi şaşırttı. Alkollü sürücü kameramana dönüp, "İyi çek meşhur olalım." dedi. Ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirilen sürücü Orhan Ç. (51) alkol muayenesinde 1,02 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ceza işlemlerine başlayan trafik ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası keserek ehliyetine 6 ay süreyle el koydu.
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