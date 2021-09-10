Ehliyetsiz sürücüyü kovalayan polis ekibi kaza yaptı
Çorum'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü Onur G.'nin kullandığı otomobili kovalayan polis aracı, önce bir otomobile ardından ağaca çarparak devrildi. Kazada, 2 polis memuru yaralandı. Kaza sonrası, kaçan otomobildeki ehliyetsiz sürücü Onur G. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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NTV 10.09.2021 - 10:09| Son Güncelleme : 10.09.2021 - 10:18
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