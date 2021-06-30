Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Arkadaşlarının dövdüğü anlar ortaya çıktı

İstanbul, Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşları tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Elif Çakal'ın cansız bedeni geçtiğimiz cumartesi günü eski maden ocağındaki uçurumda bulunmuştu.

NTV 30.06.2021 - 12:58 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 13:22

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