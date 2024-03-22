"Emniyet mensubuyum" deyip tartıştığı sürücüye saldırdı!

İstanbul Şişli'de bir otomobil sürücüsü kendisine korna çalan diğer sürücünün aracına saldırdı. Yaşanan olay bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi. Saldırgan sürücü o anlarda emniyet mensubu olduğunu iddia etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan sürücü M.D’nin gözaltına alındığını, hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
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