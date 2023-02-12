Enkazdan 156 saat sonra kurtulan Semih’in 'Muslera' hayali gerçek oldu
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, bir damacana su ve çilekli dondurma istedi. Aynı zamanda Galatasaray hayranı olduğunu belirten Semih, Icardi ve Muslera'yı da çok sevdiğini söyledi. Hastaneye getirilen Semih’in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu. ‘Formanı istiyorum’ diyen Semih’e Muslera, ‘hemen gönderiyorum’ cevabını verdi.
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