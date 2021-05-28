Erdoğan caminin yerini 1994'te göstermişti

1965'ten beri dönem dönem tartışılan bir konuydu. İtirazlar, eleştiriler, hukuki sorunlar hep gündemdi. Taksim Cami bugün ibadete açılıyor. Taksim'e cami Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vaatlerinden biriydi.
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NTV 28.05.2021 - 07:10| Son Güncelleme : 28.05.2021 - 07:17
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