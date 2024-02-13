Erzincan İliç'te altın madeninde heyelan neden oldu? Yığın liç nedir?
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, madende bir sayım yapıldığını 9 işçiden haber alınamadığını söyledi. Maden sahasında 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması yapılırken, olaya ilişkin adli soruşturma da başlatıldı. Maden Mühendisi Prof. Dr. Gündüz Ökten, NTV yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Erzincan İliç
- İşçi
- Heyelan