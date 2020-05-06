Eşek sütünün litresi 100 lira

Astıma, bronşite iyi geldiğini söyleniyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Anne sütüne en yakın süt olarak biliniyor. Antalyalı Mehmet Ali Yalçın,12 yıl önce turizmi bıraktı, 4 eşek satın aldı. Ancak taleplere yetişemeyince işi büyüttü, 3 ayrı kentte eşek çifliği kurdu. Çiftliklerinde 50'si yavru yaklaşık 300 eşek var. Hayvanlardan günde ortalama 150 litreye yakın süt alıyor. Eşek sütünün litresi 100 liradan alıcı buluyor.

NTV 06.05.2020 - 10:58 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 12:08

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