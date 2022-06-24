Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü video çekerken kaza yaptı

İstanbul Esenyurt'ta iddialara göre ehliyetsiz bir genç, direksiyon başında video çekerken ortalığı birbirine kattı. Hızlı bir şekilde giderken kontrolünü kaybeden sürücü, önce önündeki bir minibüse, ardından çıktığı kaldırımda marketin merdivenlerine çarparak durabildi. Şans eseri dikkatsiz genç kazadan ufak sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı kameralara yansıdı.

Haberler - İHA 24.06.2022 - 11:41 | Son Güncelleme : 24.06.2022 - 12:05

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