Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı

Sivas’ta 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Esma D. sokak ortasında eski eşi tarafından bıçaklandı. Genç kadın şiddet gördüğü için Levent Evrensel’den boşanmıştı ve barışma isteğini kabul etmiyordu. Defalarca bıçaklanan genç kadını, olay yerine gelen polis ekibi kurtardı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumu iyi... 36 yaşındaki Levent Evrensel ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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ntv.com.tr 07.09.2021 - 12:46| Son Güncelleme : 07.09.2021 - 12:54
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