Eski rektör Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın şoförü Ahmet K.’nin Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki evinde arama yapıldı. Polis ekiplerinin eve geldiği sırada Ahmet K.’nin eşi ve baldızı bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakalandı. Gözaltına alınan Neslihan K. ile Zeynep Naz H. Gasp Büro Amirliği’ne götürüldü.

Haberler - İHA 31.08.2022 - 10:19 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 10:44

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