Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk

Diyarbakır’da 4 kişinin ev eşyalarıyla dolu kamyonetteki tehlikeli yolculuğu çevredekiler tarafından görüntülendi. Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde, plakası öğrenilemeyen ev eşyası yüklü bir kamyonetin kasasında 4 kişi olduğu görüldü. 2 kişi eşyaların üzerine diğer 2'si ise iple bağlı kısmını tutarak kamyonette ilerledi. Tehlikeli yolculuk diğer sürücülerin de tepkisini çekti.
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DHA 07.08.2022 - 13:37| Son Güncelleme : 07.08.2022 - 13:40
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