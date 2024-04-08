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Evcil hayvan otellerinde bayram yoğunluğu

Bayram tatilinin başlamasıyla şehir dışına çıkacak olanlar evcil hayvanlarını yalnız bırakmamak için kedi-köpek otellerini tercih ediyor. Bazı evcil hayvan otellerinde de yüzde 90'dan fazla doluluk var. Otel sahipleri evcil hayvanların konaklama yapacağı yerlerin ruhsatlı ve güvenilir olması konusunda da uyarılarda bulunuyor. (Haber: Sena Gürbıyık Kamera: Ahmet Uçar)

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