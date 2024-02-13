Evlilik kredisinin şartları belli oldu | Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman alınacak?

Evlilik kredi başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Kredi almak isteyen çiftlerin toplam gelirinin 2 brüt asgari ücreti, yani 40 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Peki evlilik kredisinde diğer şartlar neler? Kimler faydalanabilecek? İşte ayrıntılar...

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