Evlilik kredisinin şartları belli oldu | Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman alınacak?
Evlilik kredi başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Kredi almak isteyen çiftlerin toplam gelirinin 2 brüt asgari ücreti, yani 40 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Peki evlilik kredisinde diğer şartlar neler? Kimler faydalanabilecek? İşte ayrıntılar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.