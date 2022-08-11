Fazla bal yiyen ayı kendinden geçti

Düzce’de bal kovanlarına dadanan ayı, fazla bal yiyince sersemledi. Vatandaşlar kovanların yanında buldukları ayıyı, veteriner hekime teslim etti. Boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
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DHA 11.08.2022 - 09:11| Son Güncelleme : 11.08.2022 - 09:18
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