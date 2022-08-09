Fenerbahçeli taraftarlardan Marmaray tepkisi

Kadıköy'de maçın ardından Marmaray seferlerinin bitmesi nedeniyle evlerine gidemeyen Fenerbahçeli taraftarlar, duruma tepki gösterdi. İstasyonun içinde bir süre bekleyen taraftarlar için ek sefer düzenlendi.

Haberler - DHA 09.08.2022 - 03:57 | Son Güncelleme : 09.08.2022 - 04:01

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