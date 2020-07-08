Fenomen olma uğruna can alan 'çukura' böyle giriyorlar

Afyonkarahisar’da 17 yaşındaki gencin sosyal medyada video paylaşmak için girdiği ve bir daha çıkamadığı taş ocağına ait çukura köydeki diğer gençlerin de sırf eğlence olsun diye defalarca girdikleri ortaya çıktı. Sosyal medyada onlarca video paylaşan köydeki gençlerin fenomen olma uğruna ölüm çukurundaki suya girdikleri ve dalış yaptıkları videolar görenleri endişelendirdi.

İHA 08.07.2020 - 13:14 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 13:49

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