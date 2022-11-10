Fren yerine gaza basınca oğlunu ezdi

Aydın’ın Didim ilçesinde otomobilini park etmeye çalışan 72 yaşındaki Hüseyin A. fren yerine gaza basınca oğlunu ezdi. Otomobilin altında sürüklenen 46 yaşındaki Serkan A. ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, alkollü olan baba gözaltına alındı. Ağır yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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