Freni patlayan otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Mersin’in Tarsus ilçesinde freni patlayan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Araç kamerasının kaydettiği zincirleme kazadan hemen önce otobüs şoförünün ‘‘Fren tutmuyor arkadaşlar’’ dediği görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı bir adam, oturduğu koltuktan fırlayarak yaralandı. Yaşlı adamla beraber kazada yaralanan biri çocuk iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - NTV 23.11.2021 - 10:47 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 11:02

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