Gaziantep'te bomba süsü verilmiş saldırı girişimi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde kendisini patlatacağını söyleyen bir kişi, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Valilikten gelen açıklamada şüphelinin olayda canlı bomba süsü verdiği belirtildi.
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NTV Haber 26.05.2022 - 18:24| Son Güncelleme : 26.05.2022 - 18:29
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