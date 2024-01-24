Gaziantep'te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki bir düğünde gelin ve damat yakınları tarafından peş peşe silahlar patladı. Gelin ve damadın yakınları, çocukların olmasına aldırış etmeden silahları doldur boşalt yaparcasına arka arkaya ateşledi. Çocuklar da o anlara tanıklık ederken, büyüklerin onların hayatını tehlikeye atması dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
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