Gelibolu'da tarihi bir yolculuk: Mustafa Kemal Yolu
Çanakkale zaferinin üzerinden 109 yıl geçti. Düşman kuvvetleri denizden geçemedikleri Çanakkale'ye 25 Nisan 1915'te bu sefer çıkarma yapmış, kara savaşlarında da hüsrana uğramıştı. Muharebeler yeni bir liderin doğuşuna da tanıklık ediyordu. Mustafa Kemal, yarbay olarak başladığı bu yolculukta Anafartalar Grup Komutanlığı'na kadar yükseldi. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Atatürk'ün tarihe geçen kararları aldığı, kahramanlık destanı yazdığı 17 kilometrelik hattı "Mustafa Kemal Yolu" adıyla ziyarete açtı. (Haber: Baran Bila Kamera: İsmail Kamit)
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