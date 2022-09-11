Gemi yetkilisi ateş açıldığı anlarda yaşadıklarını NTV’ye anlattı

Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege’de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açtı. Türk Sahil Güvenlik botlarının gitmesiyle Yunan unsurları bölgeyi terk etti. Ro-Ro gemisinin yetkilisi Cengiz Oruç, yaşadıklarını NTV’ye anlattı. Oruç, ‘‘Saldırı sırasında gemide Türk bayrağı olduğunu ve Türk karasularında bulunduklarını’’ söyledi. (Haber:Ahmet Örsoğlu)

Haberler - NTV Haber 11.09.2022 - 04:52 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 09:58

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