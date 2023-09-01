Gemiden Karadeniz'e düşen kaptan 20 saat sonra böyle kurtarıldı
Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan İstanbul'a doğru hareket eden Liberya bayraklı konteyner gemisi MSC NADRIELY'nin 2'inci kaptanı, gemi Türkeli açıklarında seyir halindeyken denize düştü. Kaptan, yaklaşık 20 saat süren çalışmalar sonucunda sağ olarak kurtarıldı. O anlar böyle görüntülendi.
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