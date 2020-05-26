Gülümseten bayram harçlığı ısrarı

Elazığ'da jandarma yaşlı bir çifte bayram ziyaretinde bulundu. Ev sahipleri askerleri görünce çok duygulandı. 93 yaşındaki Neşet Birkent kadın assubaylara bayram harçlığı vermek için ısrar etti. O anlarda kameraya içimizi ısıtan diyaloglar yansıdı.

NTV 25.05.2020 - 17:20 | Son Güncelleme : 26.05.2020 - 08:00

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