Güneş enerjisinde Türkiye'nin payı artıyor

Güneş enerjisi ülkemiz için en uygun yenilenebilir enerji kaynaklarından biri ve Türkiye'nin bu alanda payı artıyor. Merih Ak ve Burak Uygun Denizli Yeşilyayla'da kurulu Güneş enerji santraline gitti ve panellerle dolu arazide üretimin nasıl gerçekleştiğini haberleştirdi.

Haberler - NTV Haber 23.02.2022 - 16:00 | Son Güncelleme : 23.02.2022 - 22:44

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