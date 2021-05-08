Hafızası silinmiş olarak yeniden gözlerini açtı

Bursa’da, 20 yıl önce karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle bitkisel hayata giren Neslihan Köse (39), annesi Hale Kabacaoğlu’nun çabalarıyla hafızası silinmiş olarak aylar sonra yeniden gözlerini açtı. Kızına bir bebek gibi bakan, eşyaları tanıyıp unutmaması için üzerlerine ve duvarlarına isimlerini yazan Kabacaoğlu, Anneler Günü’nün mutluluğunu yaşadı.
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NTV 08.05.2021 - 15:34| Son Güncelleme : 08.05.2021 - 15:45
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