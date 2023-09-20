Hamside fiyat gerginliği: Esnafla tekne sahipleri karşı karşıya geldi
İstanbul'da gece saatlerinde Gürpınar Balık Hali'ne giden esnaf hamsi bulamayınca gerginlik yaşandı. Esnaf balıkçıların hamsinin fiyatı ucuz olduğu için denize çıkmadığını iddia etti, balıkçılar ise esnafın hamsiyi ucuza almasına rağmen pahalıya sattığını öne sürdü. Taraflar arasında bulunacak çözüm yolu doğrudan vatandaşı etkileyeceği için hamsinin fiyatının ne olacağı merak merak ediliyor.
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