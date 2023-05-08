Hasarlı binalardan eşya kurtarma çabası: Depremzedeler hurdacılarla anlaşıyor

Deprem bölgesinde ağır hasarlı binalara girilmemesi için sık sık uyarılar yapılıyor. Eşyasını kurtarmak isteyenler ve hurdacılar ise tehlikeye rağmen ağır hasarlı binalara girmeye devam ediyor. Depremzedeler, eşyalarını çıkarmak için kilogram başı ücret karşılığında hurdacılarla anlaşıyor. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu Kamera: İsmail Özgen Özel)
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