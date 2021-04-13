Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı

Sivas Numune Hastanesi Acil bölümünü birbirine katan 8 hasta yakını gözaltına alınırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda yaralanan 6 güvenlik görevlisi, hastanede tedavi altına alındı. Çıkan arbedede, acil servisteki çok sayıda tıbbi cihaz zarar gördü.
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Anadolu Ajansı 13.04.2021 - 22:40| Son Güncelleme : 13.04.2021 - 23:07
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