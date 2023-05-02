Hastane taşındı çalışanlar mağdur oldu: Maaşlarına uygun ev bulamıyorlar!

İstanbul'da deprem riski nedeniyle bazı binaları boşaltılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne taşındı. Cerrahpaşa'ya tahsis edilen binalar arasında sağlık çalışanlarının kaldığı lojmanlar da var. Lojmanda kalan sağlık çalışanlarına taşınmaları için 4 ay süre verildi ancak çevrede maddi imkanlarına göre ev bulamayan sağlık çalışanları mağdur oldu. (Haber: Melike Şahin)