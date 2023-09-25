Hastaneye gidip kendini tedavi ettirmişti: Kedi "Ali Cabbar" yuva bekliyor
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği’nin önünde veteriner hekimlerce bulunan ve diyafram rüptürü (yırtılması) tanısı ile ameliyat edilen "Ali Cabbar" ismi verilen sokak kedisi, 45 günlük tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştu. Kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Elif Ünlü, hastanenin maskotu haline gelen kediyi sahibi olmadığı için taburcu edemediklerini söyledi.
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