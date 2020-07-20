Hatay'da drift atarak polisten kaçan sürücüye yaklaşık 7 bin lira ceza kesildi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde dönel kavşakta drift atan ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın sürücüsüne 6 bin 561 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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ntv.com.tr 20.07.2020 - 12:26| Son Güncelleme : 20.07.2020 - 12:48
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