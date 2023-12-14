Hatay'daki tarihi meclis binası yeniden inşa edilecek

Hatay Devleti döneminde Meclis binası olarak kullanılan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan tarihi yapı ile yanındaki Adalı Konağı, Doğuş Grubu sponsorluğunda yeniden inşa çalışmalarına başlandı. Tarihi yapıdaki çalışmaların, 2025 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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