Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? Yarın öğle saatlerinden itibaren Güney Ege'yi etkisi altına alacak rüzgarlar Muğla'dan başlayarak Ege'ye yeni bir yağış dalgası bırakacak. Yağışların akşam saatlerinde Batı Akdenize ilermesi beklenirken Çarşamba günü de Ege ve Akdeniz'de sağanak yağmur etkili olacak. NTV Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur aktardı.
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