Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise bugün hava 9 derece civarında sağanak yağış hakim.

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