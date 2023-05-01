Havalimanına uzay merkezi polemiği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı projesini eleştirdi. NTV'ye konuk olan Varank, Teknofest'in zamanına seçim ayarı yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Varank ayrıca Türkiye'nin yerli ve milli ilk uydusu İMECE'den ilk görüntülerin geldiğini açıkladı.

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