Hayatını kurtaran sokak köpeği ‘can dostu’ oldu

Bolu’da kasaplık yapan Mehmet Aşkar, beslediği sokak köpeği sayesinde büyük bir kazadan kurtuldu. Karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen aracı fark etmeyen Aşkar’ı sokak köpeği paçasından tuttu ve adım atmasını engelledi. Kazadan sonra sokak köpeğine gözü gibi bakan Aşkar ‘‘Bakışımdan anlıyor. Gönül bağımız oluştu. Sanki, çocukluk arkadaşım’’ dedi.

Haberler - DHA 01.09.2022 - 15:28 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 15:49

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