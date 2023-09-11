Hayvan hastanesine girmişti: Diyaframı yırtılan kedi ameliyat edildi

Bursa'da bir sokak kedisi, hayvan hastanesinin cerrahi kliniğine girdi. Bir süre burada vakit geçiren hayvan, veteriner hekimlerin dikkatini çekti. Yapılan incelemede, kedinin diyaframında yırtık olduğu belirlendi. Hemen ameliyata alınan kedi, sağlığına kavuştu.

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