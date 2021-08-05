Hayvanlara can suyu oldular

Yanan ormanlar onların eviydi... İnsanlar gibi onlar da evsiz kaldı. Sahada, zamana karşı yarışan ekipler, bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken diğer yandan da çaresiz hayvanların yardımına koştu.

NTV 05.08.2021 - 15:08 | Son Güncelleme : 05.08.2021 - 15:18

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